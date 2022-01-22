ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести рижанина
Foto: Jurijs Mesalkins

Государственая полиция (Тейкский участок в Риге) объявила в розыск пропавшего без вести Юрия Мешалкина (1965 года рождения).

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18 января этого года примерно в 21.00 Юрий Мешалкин вышел из своей квартиры в Риге на улице Вайдавас и домой больше не возвращался.

Приметы пропавшего мужчины: рост 178 см, худощавый, темные, короткие волосы, глаза карие. Был одет в коричневую кожаную куртку, синие спортивные штаны, на ногах - синяя спортивная обувь, на голове - черная вязаная шапка.

Госполиция призывает посмотреть на изображение пропавшего мужчины (на фото). Если вам известно возможное место нахождения Юрия Мешалкина, полиция просит сообщить об этом по телефону 67085943 или 110.

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