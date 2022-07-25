ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести рижанина

Участок "Тейка" Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести Александра Месина 1961 года рождения. В понедельник, 25 июля, в 16.30, мужчина вышел из своего дома на улице Бикерниеку 103 и, возможно, потерялся.

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У Александра был с собой мобильный телефон, на звонки он не отвечает. Во время последнего телефонного разговора около 17.30 мужчина сказал, что может находиться в Саулкалне, в районе дачи "Межстуриши". У него могут быть проблемы со здоровьем.

Приметы: худое телосложение, рост 175 сантиметров, седые борода и волосы, а на носу — шрам.

Был одет в: светло-синие джинсы, светлую рубашку и голубую куртку, мужчина был обут в темные кроссовки с двумя полосками, на голове у него могла быть кепка с надписью Puma.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.