ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести школьника

Курземское региональное управление полиции разыскивает 14-летнего Дависа Кронбергса, которого в последний раз видели 17 января, в 23.30, когда он выходил из своего дома в Лиепае, по ул. Тома.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Его приметы: рост 182 см, худощавый, волосы короткие, черные.
Был одет: серый джемпер с капюшоном, черная шапка, черная куртка, черные спортивные брюки, черные полуботинки.
Информацию о разыскиваемом подростке просьба сообщать по телефону 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.