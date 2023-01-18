ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести школьника
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции разыскивает 14-летнего Дависа Кронбергса, которого в последний раз видели 17 января, в 23.30, когда он выходил из своего дома в Лиепае, по ул. Тома.

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Его приметы: рост 182 см, худощавый, волосы короткие, черные.

Был одет: серый джемпер с капюшоном, черная шапка, черная куртка, черные спортивные брюки, черные полуботинки.

Информацию о разыскиваемом подростке просьба сообщать по телефону 110.

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