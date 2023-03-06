ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести юношу

Участок полиции "Тейка" разыскивает Виталия Плюто (2006 г.р.), который ранним утром 2 марта вышел из дома на ул. Илукстес в Риге, чтобы отправиться на выставку, и пропал.
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Его приметы: рост 175 см, волосы короткие, темные, спортивного телосложения.
Был одет: темно-синие спортивные брюки с полоской по бокам, темно-синяя куртка с капюшоном, черная кофта с надписью PĻUTO MMM, черные кроссовки. При себе была синяя сумка. На обеих руках татуировки в районе ладоней.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67085980 или 110.
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