ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя микрорайона Плявниеки

Госполиция разыскивает Андрея Лукьянчика (1984 г.р.), которого в последний раз видели 17 декабря в микрорайоне Плявниеки.
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Его приметы: рост 180 см, на голове шрам.
Был одет: черная куртка, серо-синий джемпер, спортивная обувь. При себе была черная сумка.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.
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