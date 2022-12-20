ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя микрорайона Плявниеки
Foto: Valsts policija

Госполиция разыскивает Андрея Лукьянчика (1984 г.р.), которого в последний раз видели 17 декабря в микрорайоне Плявниеки.

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Его приметы: рост 180 см, на голове шрам.

Был одет: черная куртка, серо-синий джемпер, спортивная обувь. При себе была черная сумка.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.

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