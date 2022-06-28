ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Риги

Участок полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции разыскивает Дмитрия Мороза, котрого в последний раз видели 7 июня, около 12.00, когда он выходил из своего дома на ул. А. Деглава.
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Его приметы: рост 180 — 185 см, крупного телосложения, волосы короткие. На груди с правой стороны круглый шрам от ожога.
Информацию о Дмитрии Морозе просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.
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