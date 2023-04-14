ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Риги

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Евгения Кирлова (1956 г.р.), которого в последний раз видели утром 12 апреля на проспекте Виестура.
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Его приметы: рост 175 см, седые волосы и борода.
Был одет: черная рубашка, светлые брюки, светлая куртка, темные ботинки.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
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