ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Юрмалы

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Анатолия Конона (1972 г.р.), которого в последний раз видели 7 февраля, когда он выходил из своего дома в Каугури (ул. Нометню).

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Его приметы: рост 180 см, худощавый.

Был одет: темно-синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.