ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего две недели назад мужчину
Foto: Valsts policija

Латгальское региональное управление полиции разыскивает Евгения Иванова (1988 г.р.), который 16 февраля вышел из своего дома в Науене и пропал.

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В последний раз его видели 18 февраля в центре Науены.

Его приметы: худощавый, волосы светлые, рост 177 см.

Был одет: длинная, темная куртка с капюшоном, темные джинсы, темно-синие кроссовки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110 или 65403310.

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