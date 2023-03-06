ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего две недели назад мужчину

Латгальское региональное управление полиции разыскивает Евгения Иванова (1988 г.р.), который 16 февраля вышел из своего дома в Науене и пропал.
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В последний раз его видели 18 февраля в центре Науены.
Его приметы: худощавый, волосы светлые, рост 177 см.
Был одет: длинная, темная куртка с капюшоном, темные джинсы, темно-синие кроссовки.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110 или 65403310.
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