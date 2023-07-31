ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего мужчину: он собирался в магазин на ул. А. Сахарова
Foto: Valsts policija

Восточное управление Рижского регионального управления полиции разыскивает В. Шагаева, которого в последний раз видели 28 июля, около 21.00, когда он вышел из своего дома и направился в магазин на улице А. Сахарова.

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Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные.

На правом плече черно-белая татуировка, также татуировки в районе груди и под шеей.

Был одет: красная куртка, темные шорты, на ногах — черные резиновые тапки.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.

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