ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего мужчину

Видземское региональное управление полиции (Мадонский участок) разыскивает Иманта Маршанса (1948 г.р.), которого в последний раз видели 6 августа в Берзауне (Мадонский край).
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Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы темные, нос изогнут.
Мужчина передвигается, опираясь на трость.
Был одет: клетчатая красно-черная рубашка, светло-серый жилет, черные спортивные брюки, зеленая кепка.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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