ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего на выходных мужчину

Восточное управление Рижского регионального управления полиции разыскивает Валерия Рыбака (1951 г.р.), которого в последний раз видели 17 июня, когда он выходил из своего дома на ул. Матиса.
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Его приметы: рост 172 см, худой, волосы короткие, седые.
Был одет: клетчатая рубашка (белая и синяя клетка), темные спортивные брюки, темно-синяя кепка, на ногах были коричневые тапки.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.
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