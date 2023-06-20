ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего на выходных мужчину

Восточное управление Рижского регионального управления полиции разыскивает Валерия Рыбака (1951 г.р.), которого в последний раз видели 17 июня, когда он выходил из своего дома на ул. Матиса.

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Его приметы: рост 172 см, худой, волосы короткие, седые.

Был одет: клетчатая рубашка (белая и синяя клетка), темные спортивные брюки, темно-синяя кепка, на ногах были коричневые тапки.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.