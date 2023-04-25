ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего неделю назад юношу

Видземское региональное управление полиции разыскивает Майкла Абелитиса (2003 г.р.), которого в последний раз видели 17 апреля, в 18.30 на хуторе "Плиенаи" в волости Бломес Смилтенского края.

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Его приметы: рост 190 см, глаза голубые, волосы светлые.

Был одет: зеленые спортивные брюки, темный джемпер с зелеными листьями, белые носки, темно-синяя зимняя куртка. Из дома юношу уехал на велосипеде.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 64781829 или 110.



