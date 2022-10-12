ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего три недели назад мужчину

Кулдигский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Дайриса Озолиньша (1971 г.р.), которого в последний раз видели 20 сентября, когда он выходил из своего дома в волостиКабилес Кулдигского края.
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Его приметы: рост 170 см, худощавый, волосы короткие, с проседью. Носит бороду.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
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