ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего три недели назад школьника
Foto: Valsts policija

Даугавпилсский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Эрика Симанова (1008 г.р.), которого в последний раз видели 18 ноября.

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Подросток склонен к бродяжничеству. Возможно, может находиться в окрестностях Екабпилса.

Его приметы: рост 155 см, волосы темные.

Был одет: красный спортивный костюм голубая зимняя куртка, ярко-зеленая шапка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам 110 или 65403310.

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