ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего три недели назад школьника

Даугавпилсский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Эрика Симанова (1008 г.р.), которого в последний раз видели 18 ноября.
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Подросток склонен к бродяжничеству. Возможно, может находиться в окрестностях Екабпилса.
Его приметы: рост 155 см, волосы темные.
Был одет: красный спортивный костюм голубая зимняя куртка, ярко-зеленая шапка.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам 110 или 65403310.
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