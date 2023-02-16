ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего в Латвии гражданина Молдовы

Лудзенский участок полиции разыскивает гражданина Молдовы Сергея Думбраву (1973 г.р.), которого в последний раз видели 8 мая 2022 года, когда он выходил из служебной гостиницы в Зилупе (ул. Калну, 4).
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Его приметы: рост 165 см, худощавый. У мужчины наблюдаются расстройства психики.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110, 20255528. также можно писать на электронную почту: kanc.ludza@latgale.vp.gov.lv; arturs.frolovs@latgale.vp.gov.lv
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