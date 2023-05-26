ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего в Риге мужчину
Foto: Valsts policiija

Сотрудники отдела криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают Волдемара Костюшкевича (1943 г.р.), которого в последний раз видели 10 мая в Риге, на улице Малнавас.

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Мужчина, вероятно, находится в районе улицы Улброкас.

Приметы: рост 190 см, телосложение спортивное, прихрамывает на одну ногу.

Был одет в красную рубашку, серые брюки.

Полиция призывает внимательно изучить фотографию и если у вас есть информация о возможном местонахождении мужчины, звонить по телефону 67086785, 67086678 или 110.

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