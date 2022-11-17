ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего жителя Гризинькалнса

Управление уголовное полиции Рижского региона разыскивает Алексея Кулешова (1955 г.р.), которого в последний раз видели 1 ноября, когда он выходил из своего дома на ул. Лиенес в Риге.
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Был одет: коричневые брюки, синяя спортивная майка. Передвигается с трудом.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.
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