ФОТО. Полиция разыскивает пропавших без вести 18-летнюю девушку и ее 11-месячную дочь
Foto: Valsts policija

Госполиция ищет пропавших без вести Веронику Бутане 2004 года рождения и ее 11-месячную дочь Даниэлу Бутане, сообщили порталу Delfi в полиции.

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В среду, 7 декабря, в 10.30 утра девушка вышла из своего дома на улице Виляну, в Риге, и до сих пор не вернулась.

Мать ребенка была одета в розовую куртку. Ребенок, возможно, был одет в красный комбинезон в белый горошек. Коляска у ребенка светлого цвета.

Госполиция призывает всех внимательно посмотреть на фотографию девушки и отозваться каждого, кто владеет информацией о возможном местонахождении Вероники и ее дочери, позвонив по телефону 110.

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