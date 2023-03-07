ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую 49-летнюю женщину
Foto: Valsts polcija

Видземское региональное управление полиции разыскивает Илуту Виюпе (1973 г.р.), которую в последний раз видели 3 марта в Цесисе, на ул. Гауяс.

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Ее приметы: рост около 170 см, среднего телосложения.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 110, 64101234.

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