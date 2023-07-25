ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести 14-летнюю девочку
Foto: Valsts policija

Восточное управление Рижского регионального управления полиции разыскивает пропавшую без вести 14-летнюю Анасатсию Петрову, которую в последний раз видели возле eе дома в Риге, на улице Аглонас.

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Вероятней всего, девочка находится где-то со своим сверстниками.

Ее приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы разного цвета.

Особые приметы: на щеках много родинок.

Была одета: белая одежда и обувь, черная рубашка. При себе была сумка Аdidas фиолетового цвета.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.

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