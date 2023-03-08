ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести 60-летнюю женщину

Курземское региональное управление полиции разыскивает Дагнию Шенбруну (1963 г.р.), которую в последний раз видели 3 марта в Лиепае, на ул. Ригас.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Ее приметы: рост 170 см, полная, волосы короткие, темные.
Была одета: бежевое пальто, темные брюки, черные ботинки.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.