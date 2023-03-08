ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести 60-летнюю женщину
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции разыскивает Дагнию Шенбруну (1963 г.р.), которую в последний раз видели 3 марта в Лиепае, на ул. Ригас.

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Ее приметы: рост 170 см, полная, волосы короткие, темные.

Была одета: бежевое пальто, темные брюки, черные ботинки.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

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