ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести Ласму Петрину

Северный участок окрестностей Риги Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Ласму Петрину 2007 года рождения, которая вышла из своего дома в Ледурге Сигулдского края в 01.00 29 июня и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Приметы: длинные черные волосы, носит очки. Возможно, была одета в широкую белую куртку с рисунком, светлые шорты; на ногах - светлая спортивная обувь. Девочка курит.

Госполиция призывает жителей посмотреть на фото девушки и сообщить стражам порядка, если известно ее местонахождение, по телефону 67085936 или 110.