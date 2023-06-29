ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести Ласму Петрину
Foto: Valsts policija

Северный участок окрестностей Риги Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Ласму Петрину 2007 года рождения, которая вышла из своего дома в Ледурге Сигулдского края в 01.00 29 июня и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

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Приметы: длинные черные волосы, носит очки. Возможно, была одета в широкую белую куртку с рисунком, светлые шорты; на ногах - светлая спортивная обувь. Девочка курит.

Госполиция призывает жителей посмотреть на фото девушки и сообщить стражам порядка, если известно ее местонахождение, по телефону 67085936 или 110.

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