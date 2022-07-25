ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу

Видземское региональное управление полиции (Гулбенский участок) разыскивает 16-летнюю Лауру Кляву, которую в последний раз видели 24 июля, в 20.00 в местечке "Клявас" в волости Яунгулбенес Гулбенского края.

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Ее приметы: рост 175 см, волосы темные.

Информации об одежде нет, однако известно, что на ногах были кроссовки Adidas вишневого цвета, а с собой была спортивная сумка розового цвета Nike или Adidas с серыми цветами.

Информацию о разыскиваемой просьбы сообщать по телефону 110.