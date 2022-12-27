ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу
Foto: Valsts policija

Резекненский участок полиции разыскивает Викторию Корошевскую (2007 г.р.), которая самовольно оставила Многофункциональный центр социальных услуг Vecružina (волость Силмалас Резекненского края).

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Девушка склонна к бродяжничеству.

В полиции отмечают, что Виктория может находиться в Резекне или Риге.

Ее приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы светлые, могут быть покрашены.

Была одета: черная куртка, джинсы.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 64603578 или 110.

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