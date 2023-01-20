ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) разыскивает Александру Федорову (2007 г.р.), которую в последний раз видели 16 января на ул. Рояс.

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Ее приметы: рост 160 см, худощавая, волосы темные, длинные.

Была одета: черная зимняя куртка, темные джинсы, черные кроссовки.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

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