ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) разыскивает Александру Федорову (2007 г.р.), которую в последний раз видели 16 января на ул. Рояс.
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Ее приметы: рост 160 см, худощавая, волосы темные, длинные.
Была одета: черная зимняя куртка, темные джинсы, черные кроссовки.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.
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