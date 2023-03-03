ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Анну Зозулю, которую в последний раз видели 1 марта, на ул. Дзилнас.

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Ее приметы: рост 162 см, волосы темные, средней длины.

Была одета: черно-серая куртка Northface, черные или синие джинсы, черные ботинки Nike.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

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