ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу

Зиемельское управление Рижского регионального управления полиции разыскивает Саманту Залите (2008 г.р.), которая ушла из своего дома, объяснив, что собирается в Межапарк, и обратно не вернулась.

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Ее приметы: шрам на правой руке.

Была одета: светлая майка, спортивные брюки с надписью, черные кроссовки. При себе была черная сумка на поясе.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.