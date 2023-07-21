ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу
Foto: Valsts policija

Зиемельское управление Рижского регионального управления полиции разыскивает Саманту Залите (2008 г.р.), которая ушла из своего дома, объяснив, что собирается в Межапарк, и обратно не вернулась.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ее приметы: шрам на правой руке.

Была одета: светлая майка, спортивные брюки с надписью, черные кроссовки. При себе была черная сумка на поясе.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā