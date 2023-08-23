ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу
Foto: Valsts policija

Управление уголовное полиции Рижского региона разыскивает Леру Васильеву (2006 г.р.), которую в последний раз видели 27 июля.

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Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие.

Информацию о разыскиваемой девочке полиция просит сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.

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