ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции (Елгавский участок) разыскивает женщину, изображенную на фотографии.

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По данным полиции, она пропала из поселка Накоте (волость Глудас Елгавского края).

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 63004202 или 110.

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