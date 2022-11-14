ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Видземское региональное управление полиции разыскивает Мару Улпе (1959 г.р.), которую в последний раз видели 9 ноября, когда она выходила из своего дома в волости Цесвайнес Мадонского края.
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Была одета: оранжевая куртка, черная шапка.
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