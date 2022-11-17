ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) разыскивает Инну Петрову (1968 г. р.), которую в последний раз видели 15 ноября, когда она около 14.00 выходила из своего дома в Вентcпилсе, на проспекте Лиела.
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Ее приметы: рост 168 см, полная, волосы короткие.
Предположительно в день исчезновения на женщине были черные брюки, темно-красное пальто, темно-коричневые туфли, белый шарф, красная шапка с козырьком. При себе может быть коричневая сумка.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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