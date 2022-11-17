ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) разыскивает Инну Петрову (1968 г. р.), которую в последний раз видели 15 ноября, когда она около 14.00 выходила из своего дома в Вентcпилсе, на проспекте Лиела.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ее приметы: рост 168 см, полная, волосы короткие.

Предположительно в день исчезновения на женщине были черные брюки, темно-красное пальто, темно-коричневые туфли, белый шарф, красная шапка с козырьком. При себе может быть коричневая сумка.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Школа = cтресс. Как с ним бороться?