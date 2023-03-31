ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Инну Давиню, которую в последний раз видели 28 марта, в Елгаве.

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Ее приметы: рост 168 см, среднего телосложения.

Была одета: темно-серая с розовым куртка, светлая зимняя шапка. При себе была небольшая темная сумка.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.

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