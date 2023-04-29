ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести жительницу Кенгарагса

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает Райвите Бутане (1998 г.р.), которую в последний раз видели 28 апреля, около 14.00, в Риге, на ул. Прушу.
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Ее приметы: рост около 170 см, худощавая, волосы черные.
Была одета: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.
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