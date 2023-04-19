ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую девочку со щенком

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Викторию Лочмеле-Клянску (2010 г.р.), которую в последний раз видели 18 апреля, когда она в 14.30 выходила из своего дома на улице Гауяс.
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Ее приметы: светлые волосы, среднего телосложения, рост 155 — 160 см.
Была одета: черная куртка, черные брюки, черная майка, черные кроссовки.
Девочка ушла гулять с маленьким 4-месячным щенком по кличке Дуся (похож на лайку).
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67086000 или 110.
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