ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую девочку со щенком
Foto: Valsts policija

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Викторию Лочмеле-Клянску (2010 г.р.), которую в последний раз видели 18 апреля, когда она в 14.30 выходила из своего дома на улице Гауяс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ее приметы: светлые волосы, среднего телосложения, рост 155 — 160 см.

Была одета: черная куртка, черные брюки, черная майка, черные кроссовки.

Девочка ушла гулять с маленьким 4-месячным щенком по кличке Дуся (похож на лайку).

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67086000 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Будни курьера — какие они?
Согласованное извещение: что нужно знать, чтобы быстрее получить возмещение