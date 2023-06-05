ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую неделю назад школьницу

Рижское региональное управление полиции разыскивает Викторию Рутко (2008 г.р.), которую в последний раз видели 28 мая, когда она выходила из своего дома в Яунсауриеши (Саласпилсский край).
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Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные. На руке татуировка.
Девочка склонна к бродяжничеству.
Информацию о разыскиваемой просьбы сообщать по телефону 110.
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