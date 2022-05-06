ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую неделю назад женщину
Foto: Valsts policija

Валмиерский участок Видземского регионального управления полиции разыскивает Гуниту Лоренце (1971 г.р.), которую в последний раз видели 1 мая, в Валмиере, на ул. Стацияс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В последний раз выходила на связь с родственниками по телефону 1 мая, в 15.00. После этого телефон отключен.

Ее приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Была одета: черная куртка, черные брюки, синий джемпер. При себе была светлая сумка на плечо.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 64201354 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине