ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую неделю назад женщину

Валмиерский участок Видземского регионального управления полиции разыскивает Гуниту Лоренце (1971 г.р.), которую в последний раз видели 1 мая, в Валмиере, на ул. Стацияс.

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В последний раз выходила на связь с родственниками по телефону 1 мая, в 15.00. После этого телефон отключен.

Ее приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Была одета: черная куртка, черные брюки, синий джемпер. При себе была светлая сумка на плечо.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 64201354 или 110.