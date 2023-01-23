ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую школьницу

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Лауму Юсупову (2006 г.р.), которую в последний раз видели 19 января на ул. Саркандаугавас.
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Ее приметы: рост 160 см, волосы светлые.
Была одета: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110.
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