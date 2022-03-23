ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую жительницу Пардаугавы
Foto: Valsts policija

Курземский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Виктория Харрасову (1989 г.р.), которую в последний раз видели 19 марта, в 12.00, когда она выходила из своего дома по ул. Лидоню.

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Ее приметы: рост 164 см, худощавая, волосы темные.

Была одета: клетчатая юбка, черно-серая куртка, черные колготки, белые кроссовки.

У Виктории могут быть проблемы со здоровьем. Она также могла уехать за пределы Латвии.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085928 или 110.

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