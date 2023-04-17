ФОТО. Полиция разыскивает юношу, мешавшего РМП во время преследования
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Рижская муниципальная полиция (РМП) просит опознать юношу, изображенного на фотографиях.

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По данным РМП, 18 марта, в 06.46 этот человек мешал и препятствовал работе полицейских во время погони на ул. Калькю. При этом юноша не реагировал на просьбы не мешать работе.

По данному делу начат административный процесс.

Если вы опознали молодого человека, просьба обращаться в полицию по телефонам 28828152 или 67181192.


ФОТО. Полиция разыскивает юношу, мешавшего РМП во время преследования
Foto: Rīgas Pašvaldības policija


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