ФОТО. Полиция устанавливает личность мужчины
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) просит помочь в установлении личности мужчины, изображенного на фотографии.

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Если вы знаете, кто изображен на фото, а также, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 63404553 (по рабочим дням) или 110 (круглосуточно).

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