ФОТО. Полиция устанавливает личность мужчины

Южновидземский участок Видземского регионального управления полиции просит помощи в опознании человека, изображенного на фотографии.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Если вы узнали этого мужчину и знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 64801709 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.