ФОТО. Полиция устанавливает личность мужчины
Foto: Valsts policija

Южновидземский участок Видземского регионального управления полиции просит помощи в опознании человека, изображенного на фотографии.

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Если вы узнали этого мужчину и знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 64801709 или 110.

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