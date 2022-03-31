ФОТО. Полиция устанавливает личность найденного в Даугаве мужчины
Foto: Valsts policija

Латгальское региональное управление полиции (Прейльский участок) устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили 25 марта в Даугаве, в районе хутора Кусини (Ерсикская волость Ливанского края).

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На вид мужчине 35-45 лет, нормального телосложения, рост 192 см.

Одежда: куртка камуфляжного типа зеленого цвета. Рубашка клетчатая (темно-синяя и голубая клетка с белыми линиями). Термобелье. Две пары брюк: темно-синие спортивные, вторые -темные спортивные с надписью
SUPREME на красном фоне. Ботинки камуфляжного типа производства РФ, фирма S&T.

Особые приметы мужчины: на верхней челюсти — коронки золотого цвета.

Информацию о личности мужчины просьба сообщать по телефонам: 65302815; 65403302; 110; 112. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

ФОТО. Полиция устанавливает личность найденного в Даугаве мужчины
Foto: Valsts policija
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