ФОТО. Полиция устроила погоню за нарушителем: тот съехал в кювет
Foto: Valsts policija

В минувшую субботу в волости Биксту (край Добелес) водитель автомобиля Volkswagen Bora проигнорировал неоднократные требования полиции остановиться и попытался скрыться от погони. На нарушителя составлены четыре протокола.

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По данным пресс-службы Земгальского регионального управления полиции, внимание полицейских привлекла неуверенная манера вождения водителя Volkswagen Bora. Когда полицейские попросили его остановиться для проверки, мужчина решил скрыться.

В результате погони был поврежден служебный автомобиль Госполиции. На территории карьера Силакална водитель VW Bora выбрал не соответствующую метеоусловиям и дорожному покрытию скорость, в результате его машина съехала в кювет. Однако это не остановило нарушителя: вместе с пассажиром они пытались спастись от задержания бегством.

Личность водителя была вскоре установлена: им оказался мужчина, неоднократно попадавший в поле зрения органов правопорядка за различные нарушения. Также полиция выяснила, что водитель управлял транспортным средством, не имея прав.

ФОТО. Полиция устроила погоню за нарушителем: тот съехал в кювет
Foto: Valsts policija
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