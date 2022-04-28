ФОТО. Полиция во время обысков изъяла оружие, боеприпасы и нелегальный алкоголь
Foto: Valsts policija

Сотрудники Уголовной полиции Бауского участка 27 апреля провели в рамках начатых ранее уголовных процессов санкционированные обыски, в ходе которых изъяли нелегальные сигареты, алкоголь, приспособления на изготовления алкоголя в домашних условиях, брагу, а также незарегистрированное оружие и боеприпасы.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, обыски проводились в рамках расследования дела о возможном противозаконном обороте акцизных товаров. В итоге, в волости Гайлишу Бауского края стражи порядка нашли и изъяли 4600 сигарет, часть из которых оказалась с белорусскими акцизными марками, а также 150 литров браги и 65 литров самодельного алкоголя.

В тот же день еще один обыск был проведен по другому адресу, где полицейские обнаружили незарегистрированное ружье, две пневматических винтовки, один пневматический пистолет, один газовый пистолет и боеприпасы. Следствие продолжается.

В полиции особо подчеркнули, что в обысках участвовал кинолог со служебными овчарками Дарвином и Дакаром.

ФОТО. Полиция во время обысков изъяла оружие, боеприпасы и нелегальный алкоголь
Foto: Valsts policija
ФОТО. Полиция во время обысков изъяла оружие, боеприпасы и нелегальный алкоголь
Foto: Valsts policija
ФОТО. Полиция во время обысков изъяла оружие, боеприпасы и нелегальный алкоголь
Foto: Valsts policija
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