ФОТО. Полиция во время обысков нашла и изъяла марихуану

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 21 декабря в волости Аудриню Резекненского края сотрудники регионального Бюро уголовной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчин 1989 и 1990 г.р., у которых изъяли марихуану. Днем позже также был задержан еще один подозреваемый, у которого также нашли наркотическое вещество.

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По данным ЛРУП, в первом случае марихуану нашли в рамках начатого ранее уголовного процесса. Помимо этого, у подозреваемых изъяли другие вещественные доказательства. На следующий день полиция задержала подельника подозреваемых, у которого также наши марихуану.

Всего полиция обнаружила 250 граммов марихуаны, а также сигареты без латвийских акцизных марок. Следствие продолжается.



Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



