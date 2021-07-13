ФОТО: Полиция задержала двух мужчин с 20 килограммами марихуаны

1 июля полиция задержала в Риге двух мужчин за реализацию наркотических веществ в крупном объеме. При нескольких обысках у них изъяли 20 килограммов марихуаны и 22 тысячи евро наличностью, а также две машины. 3 июля подозреваемые были арестованы.

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Получив информацию о группе лиц, которая, возможно, занимается реализацией наркотических веществ, полиция провела четыре обыска в местах, где находились эти лица. По итогам задержаны мужчины 1984 и 1989 года рождения. Они ранее не были судимы.

Изъято 20 кг марихуаны, 22 тысячи евро и два автомобиля — Porsche и BMW.

Как выяснилось, наркотики были ввезены в Латвию контрабандой из других стран Европы с целью реализации в Латвии.

Начат уголовный процесс по части третьей статьи 253.1: реализация наркотических веществ и хранение в целях реализации в крупных объемах. За это преступление можно получить тюремный срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без него, и пробационным периодом от года до трех лет.