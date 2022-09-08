ФОТО. Полиция задержала наркодилера; предположительно изъят амфетамин

Сотрудники Уголовной полиции Елгавского участка полиции в ходе процессуальных действий задержали в Озолниеки 24-летнего мужчину, подозреваемого в реализации наркотиков.

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Как сообщает пресс-служба Земгальского регионального управления полиции, в автомобиле Ford Mondeo, в котором находился подозреваемый, обнаружили пакетики с белым порошкообразным веществом. По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого полиция также провела обыск по мест жительства мужчины.

Всего в ходе обысков найдено и изъято около 140 граммов порошка. Эксперты, проверив один из них, констатировали содержание амфетамина. Для определения точного веса и состава всего изъятого вещества назначена необходимая экспертиза.

Задержанный, ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка, освобожден под полицейский надзор. По делу начат уголовный процесс.