ФОТО. Полиция задержала наркоторговцев: изъята марихуана, MDMA и почти килограмм изотонитазена

Сотрудники Госполиции в апреле и мае провели в Рижском регионе несколько задержаний, в ходе которых стражи порядка изъяли полкило марихуаны, таблетки MDMA, а также сильного наркотического вещества изотонитазена, который на уличном жаргоне также называют "Исо" или "собака".

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 7 апреля сотрудники 3 отдела 1 бюро РРУП при поддержке спецназа задержали в Риге пятерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе обысков по местам жительства задержанных в Торнкалнсе, Межапарке и Плявниеках изъято 500 граммов марихуаны.

У юноши 2001 г.р. во время обыска в квартире нашли пять таблеток MDMA. Трое из пятерых участников группы находятся в статусе подозреваемых.

В свою очередь, 6 мая Госполиция при содействии бойцов спецназа OMEGA задержали на шоссе Таллинн — Рига в районе Саулкрасты автомобиль, в котором находились юноши 2001 г.р. При проверке в машине нашли 993 грамма изотонитазена. Одним из задержанных оказался тот самый подозреваемый, у которого в апреле изъяли MDMA. Тогда в качестве меры пресечения к нему был применен полицейский надзор. На этот раз его арестовали. Второй задержанный ранее не попадал в поле зрения органов правоаорядка.

Изъятый "исо" предназначался для реализации на рынке стран Балтии. Следствие продолжается.

Foto: Valsts policija