ФОТО. Полиция задержала "телепирата", предоставлявшего доступ к российским телеканалам

Сотрудники Управления уголовной полиции Земгальского регионального управления Госполиции установили личность человека, который занимался установкой нелегального телевидения и за определенную плату предоставлял нелицензионные телевизионные услуги примерно 100 домохозяйствам в Елгаве и Елгавском районе.

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В связи с указанным фактом в октябре текущего года было возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного закона Латвии. В рамках расследования полиция задержала мужчину 1970 года рождения, ранее не попадавшего в поле зрения органов правопорядка, а также пресекли доступность нелегальных услуг телевидения для клиентов задержанного.

После задержания в Елгаве было проведено семь обысков, в ходе которых полиция изъяла приемники телесигнала, кодовые карты, считыватели кодовых карт и другие устройства, имеющие важное значение в качестве доказательств в уголовном процессе.

Госполиция предупреждает, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой, либо краткосрочный арест, либо общественные работы, либо штраф. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе расследования было установлено, что в течение длительного периода мужчина, не зарегистрированный в качестве поставщика телевизионных услуг в Национальном совете по электронным СМИ или другом надзорном органе Европейского Союза, без получения разрешения владельцев телепрограмм /организации вещания для ретрансляции, анонсирования и распространения телепрограмм, занимался предпринимательской деятельностью, в отношении которой существует специальный запрет.

В частности, подозреваемому вменяется обеспечения доступа, как отмечают в полиции, "к российским пропагандистским каналам, запрещенным в нашей стране по решению Национального совета по электронным СМИ".